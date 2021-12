Stiri pe aceeasi tema

- Fiica celui mai cunoscut lider din opozitia rusa, Aleksei Navalnii, a acceptat cel mai important premiu al Uniunii Europene pentru drepturile omului, Premiul Saharov, in numele tatalui ei, potrivit BBC. Navalnii se afla in inchisoare, in Rusia. Daria Navalnaia a participat la ceremonie in Parlamentul…

- „Noua varianta Omicron ar putea deveni dominanta printre infectarile cu coronavirusul SARS-CoV-2 in Europa pana la mijlocul lunii ianuarie”, a avertizat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in Parlamentul European, pledand pentru cresterea ratei de vaccinare in conditiile in…

- Deputații europeni voteaza pe 11 noiembrie 2021 un acord cu Consiliul, acord care va obliga companiile multinaționale la ceva anume. Mai precis, multinaționalele cu un venit anual de peste 750 de milioane de euro și cu operațiuni in mai mult de un stat sa declare profiturile realizate, taxele pe venituri…

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a refuzat joi sa prelungeasca utilizarea ”permisului sanitar” impotriva epidemiei de coronavirus pana la 31 iulie 2022, creand o situatie de impas cu majoritatea presedintelui Emmanuel Macron. Senatul a decis cu 158 de voturi impotriva a 106 sa nu prelungeasca…

- In sesiunea plenara de saptamana trecuta din Parlamentul European de la Strasbourg am dezbatut creșterea alarmanta a prețurilor la energia electrica și la gaz in intreaga Uniune Europeana.

- Numarul deputaților care s-au vaccinat impotriva Covid-19 a crescut la 81. Este vorba despre 58 de deputați PAS, 20 BCS și 3 de la Șor. Ultimele date au fost prezentate astazi de catre președintele Parlamentului, Igor Grosu, in cadrul ședinței plenare.