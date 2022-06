Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind comunicatiile electronice, dupa ce a eliminat mai multe prevederi declarate neconstitutionale de CCR, intre care si cea potrivit careia furnizorii de servicii de gazduire electronica aveau obligatia de a furniza informatii referitoare la date…

- Valoarea tichetelor de masa pentru salariați crește de la 1 iulie. Cum pot plati angajatorii majorarea și pentru luna iunie Camera Deputaților a votat proiectul de lege care majoreaza valoarea tichetelor de masa la 30 de lei. Votul din plenul Camerei Deputaților este decisiv, dupa ce proiectul a trecut…

- Ieri, Plenul Camerei Deputatilor a adoptat un proiect de lege prin care se propune inlocuirea obligatiei privind arhivarea documentelor financiar-contabile pentru 50 de ani cu o perioada de 5 ani. Actul normativ modifica Legea contabilitatii. „Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii…

- Documentele financiar-contabile nu vor mai arhivate pentru 50 de ani, așa cum este in prezent, ci doar cinci. Un proiect in acest sens a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaților, informeaza Digi24. Proiectul propunea modificarea termenului de pastrare a documentelor. Actul normativ modifica…

- Astfel, voucherele de vacanta pot fi utilizate si pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele scolare, nationale sau tematice, organizate pe teritoriul Romaniei, la care participa copilul titularului, potrivit Agerpres. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputatilor fiind for decizional…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95 2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" S au inregistrat 193 de voturi "pentru si 42 de voturi "impotriva Din bugetul alocat, unitatile administrativ teritoriale…

- USR propune rezolvarea rapida o problemei intreruperea prescripției raspunderii penale, prin adoptarea in Camera Deputaților, in regim de urgența, a unei propuneri legislative deja adoptata tacit in Senat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…