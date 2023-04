Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva…

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko a declarat intr-un interviu ca la inceputul razboiului nu au fost multe tari care sa fie capabile sa actioneze si sa ofere ajutor Ucrainei asa cum a facut-o Romania si face un apel catre romani sa nu-si diminueze sustinerea si sa ajute Ucraina „sa castige acest…

- Președintele SUA, Joe Biden, șeful NATO, Jens Stoltenberg, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis au facut declarații, miercuri, 22 februarie, la inceputul Sumitului B9 (București 9), in Polonia. Klaus Iohannis a transmis ca ”avem datoria de a arata fermitate in apararea noastra” și ca Ucraina trebuie…

- ”EximBank a inregistrat, in doua luni de la lansarea schemei de ajutor de stat menita sa asigure lichiditate si accesul la finantare al firmelor care se confrunta cu dificultati in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, solicitari pentru sustinerea capitalului de lucru si pentru investitii,…

- ”In perioada 20-22 februarie, presedintele Joseph R. Biden Jr. se va deplasa in Polonia. El se va intalni cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, pentru a discuta despre cooperarea noastra bilaterala, precum si despre eforturile noastre colective de sprijinire a Ucrainei si de consolidare a descurajarii…

- Conform unui comunicat al Guvernului, vizita sefei diplomatiei franceze la Bucuresti prefigureaza aniversarea, in 4 februarie, a 15 ani de la semnarea Declaratiei comune privind Parteneriatul Strategic romano-francez si in contextul celebrarii, in luna martie, a 30 de ani de cand Romania a devenit membru…

- Comisia Europeana aproba, joi, schema de ajutor de stat in valoare de 44 milioane de euro propusa de Romania pentru sprijinirea crescatorilor de bovine in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia.