Deputata UDMR Biro Rozalia a fost aleasă președinte al Organizației de Femei a PPE Presedintele Comisiei pentru Politica Externa din Camera Deputatilor, deputata UDMR Biro Rozalia, a anuntat ca a fost aleasa sambata, la Dublin, presedinte al Organizatiei de Femei a Partidului Popular European (PPE), cu unanimitate de voturi. „Am candidat pentru functia de presedinte din doua motive. Pe de o parte, experienta pe care am castigat-o ca vicepresedinte in doua mandate, in aceasta organizatie, mi-a evidentiat faptul ca este nevoie de a intari glasul femeilor din organizatiile situate in centrul si estul Europei, pentru a aduce un echilibru in cadrul acestei structuri. Pe de alta parte,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

