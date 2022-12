Deputata PNL de Suceava, Angelica Fador, anunța ca parlamentari liberali au reușit la adoptarea Legii Bugetului pe 2023 sa prinda 2,84 de milioane de lei pentru extinderea Secției de oncologie a Spitalului Județean Suceava. ”Am adoptat astazi, in Parlament, Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, in care am reusit, alaturi de colegii mei parlamentari […] The post Deputata Fador anunța ca parlamentari liberali au reușit la adoptarea Legii Bugetului pe 2023 sa prinda 2,84 de milioane de lei pentru extinderea Secției de oncologie a Spitalului Județean Suceava first appeared on Suceava News Online .