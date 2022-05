Stiri pe aceeasi tema

Dacian Cioloș rupe o parte din Uniunea Salvați Romania. Odata cu anunțarea intenției de a construi o noua formațiune politica, fostul lider USR atrage alaturi de al mai mulți aleși ai partidului.

Deputatul PNL Gheorghe Pecingina a declarat, miercuri, ila Profit News TV, ca politicienii au gresit prin cresterea salariilor in anumite domenii și a povestit ca, atunci cand era secretar de stat la Ministerul Finantelor, avea un salariu destul de mare, si a constatat ca unii directori aveau aproape…

O eventuala demisie a lui Dacian Cioloș din USR ar fi o chestiune lipsita de sens, declara la RFI președintele interimar al formațiunii, Catalin Drula.

In cadrul vizitei la Bruxelles, Maia Sandu a discuții cu reprezentanții mai multor grupuri politice din Parlamentul European: Grupul Partidului Popular European, Alianța Progresista a Socialiștilor și Democraților, Grupul Verzilor/Alianța Libera Europeana și Grupul Renew Europe, conform deschide.md.

Fostul lider USR Dacian Cioloș ar vrea sa-și dea demisia din partid in aceasta saptamana, potrivit unor surse din formațiunea parlamentara. Mai mulți parlamentari din fostul PLUS l-ar urma pe Cioloș in alt partid, mai spun sursele citate.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, cu privire la demisia lui Florin Cițu de la conducerea PNL, ca spera ca acest scandal sa nu afecteze coaliția și actul de guvernare.

Deputatul PSD Nicolae Halici si-a anuntat demisia din functie, ca urmare a numirii ca prefect al judetului Vrancea.