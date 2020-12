Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR-PLUS și UDMR vor relua maine discuțiile, dupa ce discuțiile de sambata s-au incheiat in jurul orei 15:30 fara un rezultat, dupa circa șase ore. Intr-un comunicat comun, cele trei formațiuni politice anunța ca echipele de negociere ale PNL, USR-PLUS și UDMR au avut o prima runda de…

- Liderul AUR George Simion a declarat, duminica, la Antena 3, ca guvernul Orban trebuie sa isi dea demisia, pentru faptul ca 100.000 de romani din diaspora ar fi fost impiedicati sa voteze si pentru faptul ca 14.000 de voturi prin corespondenta au disparut. George Simion: Cifrele oficiale ne arata la…

- Virgil Guran, consilierul premierului Orban, a comentat in direct la Antena 3 revolta medicilor de familie, care ar trebui sa „evalueze” la domiciliu persoanele infectate cu COVID care nu au prezinta simptome si nu au comorbiditati. Solultia a fost anuntata de ministrul Nelul Tataru si a determinat…

- Anularea Maratonului International Bucuresti nu va afecta alergatorii inscrisi la cursele virtuale. Acestia vor participa individual, in perioada 11 – 18 octombrie, pe traseul si in intervalul orar pe care il aleg, asa cum au fost anuntate conditiile initiale."In contextul in care numarul…

- Bucharest Running Club a anunțat ca, la solicitarea autoritaților, cursa de maraton a alergatorilor profesioniști din cadrul Raiffeisen Bank Bucharest Marathon nu se va mai putea desfașura in acest weekend. Avand in vedere evoluția situației actuale, in care numarul de cazuri de imbolnavire cu COVID-19…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a acuzat, joi, PSD ca este preocupat sa se lupte cu Pro Romania si cu ALDE, sustinand ca, desi decizia CCR da dreptul Parlamentului sa stabileasca o alta data a alegerilor parlamentare, PSD nu va face acest lucru. "PSD nu se poate schimba. In timp ce…

- Câștigatorul președinției Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, anunța ca liderul PNL Timiș a decis sa se retraga de la președinția filialei, transmite Radio Timișoara.Alin Nica a declarat, la Radio Timisoara, ca în urma rezultatelor înregistrate de liberali în Timisoara,…