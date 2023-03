Deputatul social-democrat de Buzau, Sebastian Radu, a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Deputatul PSD avea doar 49 de ani, iar familia acuza ca barbatul a murit din cauza infecțiilor cu nosocomiale, luate din Spitalul Militar București, unde a fost tratat. Radu Sebastian a murit, in decembrie 2020, de coronavirus, la un spital […] The post Deputat PSD, mort dupa infectarea cu coronavirus la 49 de ani. Familia cere spitalului daune de 1 milion euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .