Romania a devenit un supermarket de droguri și este imaginea unui stat in agonie, condus de un sistem bolnav, afirma vicepreședintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu, conform Mediafax.

