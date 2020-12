Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal de Timis, Ben-Oni Ardelean, se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Parlamentarul a anuntat ca starea sa este stabila si se simte bine. ”De ieri, ma aflu internat la Spitalul Victor…

- Deputatul PNL Ben Oni Ardelean, candidat pentru un nou mandat la alegerile de la sfarșitul acestei saptamani, a fost virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, și se afla internat la Spitaul de Boli Infefecțioase și Pneumoftiziologie „dr. Victor Babeș” din Timișoara. Deputatul de Timiș a ramas…

- Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara mai preia doar cazurile moderate și severe de infecție cu coronavirus. The post Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara preia doar cazurile moderate și severe de COVID-19 appeared first on Renasterea banateana .

- Directorul Filarmonicii Banatul din Timișoara, Ioan Coriolan Garboni, a fost confirmat cu SARS-CoV2 acum aproape doua saptamani. The post Ioan Garboni, depistat pozitiv cu COVID-19. El se afla internat la Spitalul „Victor Babeș” appeared first on Renasterea banateana .

- Un bebeluș de doar 7 saptamani a fost internat de urgența la Spitalul ”Victor Babeș”, din Timișoara. Sugarul este infectat cu noul coronavirus, iar misiunea medicilor este una extrem de dificila.Surse medicale au explicat ca este cel mai mic copil internat cu noul coronavirus, iar intervenția…

- Ioan Garboni, directorul Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, este internat in Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce in urma cu aproximativ doua saptamani a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. „Este internat momentan…

- Reprezentanții unei secții de votare s-au deplasat cu urna mobila la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, pentru ca 20 de pacienți internați sa-și exprime votul la alegerile locale.

- Virgul Musta, medic și sef al secției de Boli Infecțioase de la Spitalul ,,Victor Babeș" din Timișoara, crede ca Romania s-ar putea lovi de problemele intampinate de Italia la inceput de pandemie, unde sute de bolnavi mureau acasa fiindca nu mai aveau loc in spitale.