Depunerea dosarelor în cadrul schemei de ajutor pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii), prelungită ”Prin Ordinul nr. 1299/16.12.2022 privind modificarea Ghidului specific – Sprijinirea investitiilor in dezvoltarea capacitatilor de stocare a energiei electrice (baterii) , a fost prelungita perioada de depunere a cererilor de finantare de la data de 28 decembrie 2022, ora 18:00, la data de 31 ianuarie 2023, ora 18:00”, a transmis, luni, MInisterul Energiei. Ofertele se vor depune prin platforma electronica dedicata PNRR si vor fi finantate proiecte pentru dezvoltarea de noi capacitati de stocare a energiei electrice in baterii (instalatii noi de stocare a energiei electrice acolo unde nu au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

