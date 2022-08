Depozitul de petrol, lovit de un trăsnet. Zeci de persoane au fost rănite într-un incendiu uriaș – VIDEO Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seara in Cuba, dupa ce un trasnet a lovit un rezervor de stocare a combustibilului din Matanzas. Un al doilea depozit a explodat sambata dimineața, dupa ce focul s-a extins. Incendiul de la baza de supertancuri Matanzas a inceput in timpul unei furtuni vineri seara, a postat pe […] The post Depozitul de petrol, lovit de un trasnet. Zeci de persoane au fost ranite intr-un incendiu uriaș - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

