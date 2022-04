Depozitele de gunoi neconforme din oraşele Bârlad, Huşi şi Negreşti, din judeţul Vaslui, au fost închise Depozitele de gunoi neconforme din orasele Barlad, Husi si Negresti, din judetul Vaslui, au fost inchise, potrivit legii, zonele din jurul acestora vor fi monitorizate in urmatorii 30 de ani pentru a diminua riscul de poluare. Problema ramane insa colectarea selectiva, este mult sub media europeana, iar oamenii se obisnuiesc cu greu cu aceasta metoda. Ultimele trei depozite neconforme de pe raza judetului Vaslui, mai exact cele din Husi, Negresti si Barlad, au fost inchise. Potrivit legislatiei in vigoare, respectivele depozite vor fi monitorizate cel putin 30 de ani de-acum inainte, pentru a… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

