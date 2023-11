Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mari grupuri de industrie auto din lume, Stellantis, investeste aproximativ 20 de miliarde de forinti (52,2 milioane de euro) in aiMotive Informatikai Kft., un start-up din Ungaria pe care l-a achizitionat anul trecut si care se ocupa de tehnologia de conducere autonoma; investitia…

- In perioada 13- 15 octombrie 2023, Primaria orasului Sovata va gazdui anul acesta a opta editie a Festivalului Dovleacului. Pe scena mare vor concerta: DJ Project, 4S Street și Road of Life. Evenimentele din cadrul festivalului se vor derula in doua locații: in timpul zilei, la Amfiteatru, iar seara…

- Primul contract pentru realizarea Autostrazii Unirii, care va lega Moldova de Transilvania, va fi semnat astazi intre Compania de Drumuri si cel mai puternic constructor din tara, UMB. Este vorba despre contractul pentru construirea lotului dintre Targu Neamt si Leghin, din judetul Neamt, cu o lungime…

- Stagiunea 2023-2024 va debuta cu o selectie a catorva dintre cele mai indragite spectacole din repertoriul Companiei "Liviu Rebreanu" din cadrul Teatrului Național Targu Mureș. "Umor, emotii, surprize, inventivitate, prospetime si interpretari de exceptie sunt doar cateva dintre caracteristicile productiilor…

- Lacul Ursu se confrunta cu o "scufundare" a apei dense in salinitate de la 1,5 m adancime cat era in urma cu cațiva zeci de ani la 2,5 m in prezent. Daca acest proces continua și stratul dens Sarat scade la 2,7 – 3 metri apa de la suprafața lacului iși va pierde proprietațile și respectiv sunt șanse…

- Compania aeriana Wizz Air anunta ca este nevoita sa anuleze unele zboruri, din cauza unor verificari facute in avans la motoare GTF, la solicitarea producatorului, scrie News.ro. Pasagerilor de pe zborurile afectate li se va oferi un program alternativ de zbor, optiunea rambursarii complete sau rambursarea…

- La data de 5 august 2023, pe DN13 E60, in localitatea Acațari, a avut loc un eveniment rutier intre doua autoturisme conduse de un barbat, de 37 de ani, din Brașov, și o femeie, de 50 de ani, din Sovata. "Dupa producerea incidentului, ambii șoferi au convenit sa incheie un formular de constatare amiabila,…

