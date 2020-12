Deponeul de la Lupac îi scoate peri albi lui Dunca LUPAC – Asta pentru ca un utilaj presupus nou s-a defectat. Pentru a patra oara! Iar președintele Consiliului Județean (CJ) nu exclude masuri impotriva furnizorului utilajului, dar și a constructorului deponeului ecologic! Potrivit lui Romeo Dunca, ciurul instalației de la Lupac, care separa fracțiile de deșeuri, nu funcționeaza. Iar asta din cauza calitații indoielnice a utilajului și a modului in care a fost montat. „Ciurul de la deponeul Lupac nu funcționeaza. E pentru a patra oara. Lucru de proasta calitate, montat cu echipe slabe, sub conducere de doi bani. Am dispus somație catre furnizor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Presedintele PSD, Silviu Hurduzeu, a raspuns punctual, in cadrul unei conferinte de presa, unor remarci facute de presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca! Hurduzeu spunea ca Dunca a castigat alegerile „promitand niste lucruri pe care nu le va face in acest mandat. Nu are cum.…

- RESITA – Seful administrativului resitean spunea ca activitatea la noul deponeu de la Lupac, pe tot ceea ce inseamna reciclabil, este practic blocata de o presa nefunctionala! Alesii resitenilor au incheiat, cu reprezentantii judetului, un contract de comodat pentru cateva utilaje necesare pentru…

- CARAS-SEVERIN – Insa reteta unei afaceri de succes, care sa curete judetul de gunoaie, mai are nevoie si de aprobarea consilierilor din opozitie! Zilele trecute, cu prilejul unor discutii purtate in legatura cu functionarea deponeului de la Lupac, administratia judeteana a avut parte de prezentarea…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta spune noul președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, dupa ce a vazut la fața locului, alaturi de primarul Reșiței, situația deponeului. Dunca și Nelu Popa l-au avut alaturi pe reprezentantul unei companii spaniole, care le-a explicat dezastrul care ii așteapta…

- CARAS-SEVERIN – Presedintele ales al Consiliului Judetean sustine ca nu are nevoie de o directie de drumuri care nu pune un metru de asfalt, iar directia condusa de Gabriel Stika trebuie desfiintata! Asa cum am anuntat, azi, 8 octombrie, a fost randul conducerii Directiei de Drumuri Judetene Caraș-Severin…

- CARAS-SEVERIN – Presedintele ales al Consiliului Judetean s-a intalnit cu conducerea AquaCaras, la intalnire fiind insotit si de experti financiari din domeniul privat! Informațiile pe care le-a cerut Romeo Dunca de la conducerea AquaCaraș au fost multe, acesta fiind interesat sa clarifice zvonurile…

- REȘIȚA – Ceremonia de inmanare a documentelor a avut loc marti, 6 octombrie 2020, in cadrul unei sedinte festive desfasurate la Resita, in sala „Sorin Frunzaverde“ a Consiliului Judetean! Sedinta a fost prezidata de judecatorul Rustin Ciasc, presedintele Biroului Electoral Judetean Caras-Severin, in…