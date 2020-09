Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tenismeni, doi testati pozitiv la Covid-19 si alti trei declarati contacti, au fost exclusi de pe tabloul calificarilor pentru turneul de la Roland Garros. Anuntul a fost facut de catre organizatorii competitiei de Mare Slam din capitala Frantei. Identitatea celor cinci jucatori nu a fost dezvaluita.…

- Aurelio De Laurentiis, președintele lui Napoli, s-a infectat cu COVID-19 și n-ar fi asimptomatic. Un alt membru al conducerii lui Napoli ar fi bolnav, astfel ca tot lotul lui Gattuso risca sa intre in carantina. Dupa Massimo Cellino (Brescia) pe finalul sezonului trecut, alt președinte din Serie A s-a…

- Tehnicianul echipei Bologna, Sinisa Mihajlovic, a fost testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat, duminica, gruparea italiana, relateaza News.ro.Citește și: FOTO Fanii U Cluj, gest emoționant facut in memoria lui Emil Jula: 'Nu iti vom uita devotamentul si fidelitatea. Gabi Jula, te plange…

- CFR Cluj va debuta miercuri in preliminariile UEFA Champions League. Campioana Romaniei va juca in Malta contra celor de la Floriana. Dan Petrescu nu se va putea baza pe 4 jucatori care au fost testati pozitiv pentru COVID-19, anunța MEDIAFAX.CFR Cluj joaca miercuri de la ora 22.00 in Malta…

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Tehnicianul este cel mai nou nume care se adauga pe lista persoanelor din cadrul clubului CFR infectate cu COVID-19. Se extinde focarul de COVID-19 de la CFR Cluj! Fotbalistul Adrian Paun a dat startul infectarilor in…

- Probleme la Parma. Gruparea cu care se afla sub contract portarul Ionuț Radu a anunțat, sambata, pe site-ul oficial, ca un membru al staff-ului echipei antrenate de Roberto D’Aversa a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. "Persoana este complet asimptomatica si a fost imediat izolat, conform directivelor…