Depistat, prins si retinut pentru 24 de ore, dupa ce a sustras bani. O buna parte din prejudiciu a fost recuperat.

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Antonio Bulearca, angajat in cadrul Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce ar fi fost prins in flagrant primind 12.000 de euro mita pentru a introduce in unitate 50 de grame de droguri si trei telefoane mobile, a informat,…

- Barbatul care si-a batut fosta prietena si pe concubinul acesteia a fost depistat, marti noapte, in urma activitatilor desfasurate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politie. "In urma probatoriului administrat, cel in cauza a fost retinut si urmeaza…

- Polițiștii au reținut pentru furt o femeie din Șcheia și au recuperat un prejudiciu de peste 130.000 lei. Politia Suceava a transmis ca in continuarea cercetarilor cu privire la furtul din locuința comis la data de 15.12.2020 comis in dauna unui barbat de 68 ani din Suceava, in urma probatoriului administrat…

- Polițiștii clujeni au depistat, ieri noapte, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate.”Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Huedin au depistat la data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 03.30, un barbat de 41 de ani, din comuna Fildu de Jos,…

- Un barbat, de 30 de ani, din Savinești, județul Neamț, cautat de autoritațile din Franța, a fost depistat de polițiștii din Neamț. Acesta era urmarit, la nivel internațional, pentru furt și talharie calificata. „La data de 8 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…

- Ziarul Unirea Dosar penal pentru un barbat din Cugir, prins in flagrant dupa ce ar fi sustras un colet cu 30 de kilograme de produse din carne Un barbat, de 42 de ani, din Cugir s-a ales cu dosar penal fiind depistat in flagrant dupa ce ar fi sustras un colet cu 30 de kilograme de produse din carne…

- Eveniment Dosar penal pe numele unui barbat de 70 de ani, din Saelele, prins baut la volan noiembrie 18, 2020 14:13 Un barbat in varsta de 70 de ani, din Saelele, s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, dupa ce acesta a fost depistat baut in trafic, de polițiștii turneni.…

- Un moldovean a fost reținut in flagrant delict pentru trafic de droguri in Italia. Barbatul aștepta pe un aeroport din Milano un colet cu doua kg de marijuana, pe care urma sa-l primeasca din Spania.