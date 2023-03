Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 5 martie a.c., la ora 15.00, pe strada Plopilor din localitatea salajeana Cehu Silvaniei a fost depistat in trafic un barbat de 32 de ani, din localitatea Seini, județul Maramureș, in timp ce conducea un ansamblul de vehicule format din autotutilitara si remorca, fara a poseda permis de conducere…

- Marți, 21 februarie a.c., la ora 19.30, pe drumul județean 108 G, in localitatea salajeana Horoatu Crasnei, polițiștii Secției nr.6 Poliție Rurala Crasna au identificat și oprit in trafic un tanar de 23 de ani, din localitatea Starciu, județul Salaj, in timp ce conducea un autoturism, avand suspendat…

- Sambata, 11 februarie a.c., ora 14.00, pe drumul comunal 16, in localitatea salajeana Noțig, polițiștii Secției nr.1 Poliție Rurala Zalau au depistat in trafic, un tanar de 24 de ani, din localitatea Someș-Uileac, județul Maramureș, in timp ce conducea un tractor, cu care tracta o remorca neinregistrata…

- Joi, 9 februarie a.c., la ora 17.27, polițiștii Secției nr.3 Poliție Rurala Jibou, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat pe drumul comunal Somes-Odorhei, un autoturism. Polițiștii au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire, insa autoturismul și-a continuat…

- Luni, 23 ianuarie a.c., la ora 17.57, polițiștii Secției nr.7 de Poliție Rurala Nușfalau, au fost sesizați, in urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Salaj prin S.N.U.A.U. 112, de la un barbat din Zalau, ca, in timp ce conducea pe D.N. 19/B, pe direcția Marca – Șimleu Silvaniei,…

- Miercuri, 18 ianuarie a.c., in intervalul orar 06.00-16.00, polițiștii Secției nr.8 Poliție Rurala Sarmașag, polițiști ai Serviciului Rutier impreuna cu specialiști ai Registrului Auto Roman au acționat pe raza de competența pentru prevenirea faptelor infracționale și contravenționale, menținerea climatului…

- Luni, 9 ianuarie a.c., la ora 10.28, pe strada Hododului din localitatea salajeana Cehu Silvaniei, polițiștii au depistat in trafic un barbat de 51 de ani, din localitatea Nadișu Hododului, județul Salaj, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat și avand anulat dreptul de conduce autovehicule…

- Luni, 19 decembrie a.c., la ora 17.35, pe drumul comunal 47, pe direcția Surduc – Solona, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurala Jibou au depistat in trafic un barbat de 32 de ani, din localitatea Hida, județul Salaj, in timp ce conducea un autoturism, avand suspendat dreptul de a conduce autovehiucle…