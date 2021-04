Depistat cu operativitate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Călărași La data de 13 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calarași a fost sesizați de catre Administrația Cimitirelor din cadrul Primariei Calarași, cu privire la faptul ca in perioada 04 martie – 12 aprilie a.c., persoane necunoscute au demontat și sustras mai multe grilaje metalice din incinta unui cimitir de pe raza municipiului. Cercetarile [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 9 aprilie 2021, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia l-au depistat și reținut pe un tanar de 18 ani, care este banuit de savarșirea infracțiunilor de talharie și furt și care se sustragea cercetarilor. Tanarul, impreuna cu un altul, in varsta de 22 de ani, reținut anterior de…

- In urma protestului care a avut loc in noaptea de 29/30 martie 2021, in municipiului Alba Iulia, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu și investigheaza posibile fapte de zadarnicirea combaterii bolilor. Ancheta polițiștilor vizeaza 3…

- La data de 18 martie 2021, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 4 percheziții la doua societați comerciale din județ, care sunt banuite ca nu au respectat…

- Un tanar din comuna Șieu a fost reținut de catre polițiști, dupa ce a incercat, azi-noapte, sa fure bunuri din niște mașini. Descoperit de polițiști, tanarul a incercat sa se faca nevazut din calea acestora, insa a fost prins. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in noaptea de 14/15 februarie, polițiștii Biroului…

- O femeie in varsta de 31 de ani și fiica ei de 4 ani au murit intoxicate cu gaz, in apartamentul lor din Barlad. Pompierii din Barlad au intervenit sambata noaptea pentru a debloca ușa unui apartament din Barlad, unde nimeni nu raspundea la ușa. La sosirea echipajului de intervenție, din apartament…

- Ieri, 10 februarie 2021, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru de 24 de ore, fața un barbat de 48 de ani, din Bucerdea Granoasa, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de conducere fara permis. Barbatul a fost depistat de polițiști, la data de 9 februarie…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “fals material in inscrisuri oficiale” și “uz de fals”, dosar instrumentat sub coordonarea unitații de parchet competente, in care se va propune…

- Pe 27 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Valea Mare Pravaț au actionat, in localitatea Albeștii de Muscel, pe linia combaterii sustragerii, transportului și comercializarii de material lemnos fara forme legale, ocazie cu care au depistat un barbat de 27 de ani, din Berevoești,…