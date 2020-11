(Depenet) Corporatiștii - cretinii mileniului Nu scriu un articol acum. Deci nu voi fi deontolog. Scriu pentru ca sunt lucruri care trebuie spuse clar si raspicat de catre cineva care-si asuma sa intoarca muia primita nemeritat de o parte importanta a acestui popor de la o categorie socio-profesionala semiimbecilizata! Este vorba despre corporatisti, acel procentaj de nici 10% din populatia Romaniei care a reusit ce nimeni nu credea ca ar fi posibil: sa ingroape tara din toate punctele de vedere, pentru cel putin 15 ani, indiferent ce se va intampla de-acum incolo. Sa-i dam totusi Cezarului ce este al Cezarului! Categoria asta de functionarasi… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

