Depeche Mode vine la București! De când vă puteți lua bilete la concertul extraordinar Depeche Mode revine la București pe 26 iulie 2023! Concertul face parte din turneul mondial al trupei, numit “Memento Mori”, și va avea loc la Arena Naționala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele vor fi disponibile incepand de vineri, 7 octombrie, ora 10:00, la bilete.emagic.ro și in rețelele iaBilet.ro și Entertix.ro . Depeche Mode, incluși in 2020 pe lista “Rock & Roll Hall of Fame”, au anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa susținute la Berlin, lansarea unui nou album, urmata de un turneu mondial. Cel de-al cinsprezecelea album de studio Depeche Mode va purta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

