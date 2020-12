Stiri pe aceeasi tema

- „Da, am infecția. Sunt confirmat pozitiv. S-a confirmat a doua zi dupa ce am intrat in izolare. Ma simt bine”, a declarat joi seara Alexandru Rafila.Viitorul deputat PSD de București a fost propus premier din partea social-democraților. Marcel Ciolacu a anunțat, joi seara, ca Alexandru Rafila a fost…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a dezvaluit, joi seara, la Antena 3, ca este infectat cu COVID-19. Medicul Alexandru Rafila se afla deja in izolare, dupa ce soția sa a fost diagnosticata cu noul coronavirus."Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu. S-a…

- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, George Scarlat, care deschide lista PNL Galati la Senat, a anuntat, vineri, pe Facebook, ca s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Demnitarul a precizat ca in prezent se afla in izolare la domiciliu cu simptome usoare. "Cu toate ca am fost atent si…

- Un polițist local din Buzau a murit dupa ce s-a infectat cu virusul SARS CoV-2. Inițial, starea de sanatate a victimei a fost buna, dar apoi s-a agravat, virusul afectandu-i grav plamanii. Medicii nu au mai...

- Un medic de familie de 46 de ani, locuitor al orașului Botosani, Romania, care a decedat luni, a fost confirmat pozitiv la noul coronavirus. Doctorul a fost gasit inconștient in cabinetul sau, a fost testat, iar rezultatul a confirmat ca era infectat, scrie digi24.ro.

- Prefectura Prahova a anunțat, vineri, ca un nou focar de coronavirus a fost confirmat intr-o unitate sanitara din Prahova, dupa cel care, zilele trecute, a inchis secția Oftalmologie de la Județean.

- Guvernul Romaniei a anunțat rezultatul testului de coronavirus facut de premierul Ludovic Orban. Acesta nu are coronavirus, conform informarii oficiale, insa va sta in izolare pana joi, cand va face un nou test.Citește și: ULTIMA ORA Jurnalistul Silviu Manastire, INFECTAT cu coronavirus…

- Un bebelus de numai 9 luni, dintr-o comuna din judetul Galati, se afla internat de o saptamana la sectia de Terapie Intensiva a spitalului de Pediatrie din Galați, fiind diagnosticat cu COVID-19, potrivit Stirilor ProTV. Este al doilea copil infectat cu noul coronavirus care ajunge la Terapie Intensiva,…