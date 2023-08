Depășirea deficitului de 6,2% nu duce automat la tăierea fondurilor europene. Cum se folosește guvernul de regulile imperfecte ale UE Pachetul de masuri fiscale care urmeaza sa intre in vigoare la finalul lunii august a fost justificat de guvernanți pe spatele pierderii accesului la fondurile europene, inclusiv cele ale PNRR, daca Romania nu se incadreaza in marjele europene de deficit excesiv și datorie publica pentru anul acesta. Local, ne consideram un caz atipic in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de deficitul excesiv, pe fondul mai multor indicatori economici: de la veniturile scazute din taxe și impozite incasate la bugetul de stat, la cheltuielile ridicate ale guvernului, corupția la nivel inalt, precum… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

