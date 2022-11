Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) organizeaza consultari interinstituționale și cu mediul asociativ. Miercuri, 2 noiembrie, urmeaza sa aiba loc in București un eveniment in format hibrid – cu participare fizica, dar și online. Astfel, DRP transmite ca invita la dialog atat reprezentanții…

- Agenda deplasarii a cuprins intrevederi cu mediul asociativ romanesc din Ungaria și cu reprezentanți ai clerului și ai autoritaților locale și regionale.Delegația DRP a participat la ̎ Zilele Ortodoxe la Micherechi ̎, eveniment important in cadrul comunitații romanești din Ungaria, organizat cu binecuvantarea…

- Agenda deplasarii a cuprins intrevederi cu mediul asociativ romanesc din Ungaria și cu reprezentanți ai clerului și ai autoritaților locale și regionale.Delegația DRP a participat la ̎ Zilele Ortodoxe la Micherechi ̎, eveniment important in cadrul comunitații romanești din Ungaria, organizat cu binecuvantarea…

- Secretarul de stat Gheorghe Carciu, impreuna cu o delegație a Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), a efectuat in perioada 7-9 octombrie 2022 o vizita de lucru in Regatul Spaniei.

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) a lansat mai multe granturi in același timp, o premiera pentru instituție. Lansarea a avut loc in cadrul unei conferințe in care Gheorghe Carciu, secretarul DRP s-a adresat mediului asociativ romanesc. „̎Este pentru prima data cand am reușit sa demaram…

- Institutul de Studii Politice și Capital Social din Cernauți a obținut in acest an un sprijin financiar din partea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni din cadrul Guvernului Romaniei pentru derularea proiectului „Comunitatea romaneasca din Ucraina: necesitați, așteptari și provocari in perioada…

- Noul termen de depunere este luni, 26 septembrie. Programul Sprijinirea educației in limba romana este menit sa doteze cu mobilier școlar și echipament IT instituțiile de invațamant din strainatate in vederea desfașurarii de activitați educative in limba romana.Programul Susținerea mediului asociativ…

- Constituirea, dezvoltarea și consolidarea unui mediu asociativ inchegat și reprezentativ pentru apararea intereselor romanilor de pretutindeni, dar și intarirea legaturilor acestora cu țara de origine reprezinta unul dintre principalele obiective ale politicilor statului roman in domeniu. De asemenea,…