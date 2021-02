Stiri pe aceeasi tema

- HOTARARE nr. 6 din 04.02.2021 privind aprobarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, suplimentarea stocurilor de urgenta cu produse, materiale si echipamente sanitare necesare in procesul…

- Institutul National de Administratie (INA) a publicat Studiul privind evaluarea oportunitatii flexibilizarii modului si timpului de lucru in administratia publica, alaturandu-se, astfel, unor initiative europene de identificare a unor noi forme de munca, in contextul crizei pe care o traversam. Prin…

- Conform sondajului realizat de World Vision, jumatate dintre elevi considera ca scoala este pregatita sa se redeschida asigurand dezinfectia spatiilor comune din scoala si a salilor de curs.Copiii isi doresc intoarcerea la scoala, considerand in proportie de 88% ca au tot ce este nevoie pentru a se…

- Atunci cand cetatenii sunt intrebati daca in Romania sunt mai multi sau mai putini saraci decat in majoritatea statelor din Uniunea Europeana: 71% spun ca noi avem mai multi saraci. Acest lucru este sustinut de datele Eurostat - in 2018, 32,5% dintre romani erau in risc de saracie si excluziune sociala,…

- 71% dintre romani considera ca in tara noastra exista mai multe persoane sarace decat in majoritatea statelor membre UE, iar 73% apreciaza ca in ultimii cinci ani saracia a crescut foarte mult sau destul de mult in Romania, conform unui comunicat transmis de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila…

- ”Guvernul Romaniei continua investitiile in dezvoltarea Sistemului Energetic National, in acest sens urmand sa fie modernizata si retehnologizata, cu 76 de milioane de lei, Statia Electrica de Transformare Arefu, din judetul Arges, care asigura evacuarea in sistem a energiei produse de centrala de la…

- In continuarea dialogului dintre autoritațile publice și cultele religioase, in data de 25 noiembrie 2020, Secretariatul de Stat pentru Culte, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului si al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a organizat o intalnire de lucru, in format videoconferința,…

- „Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, obiectie formulata de deputati apartinand Grupului parlamentar al PNL. Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea…