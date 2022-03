Stiri pe aceeasi tema

Presedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat, luni seara, ca omologul sau rus, Vladimir Putin, nu se astepta la reactia puternica si unita a Occidentului fata de invazia rusa in Ucraina, subliniind ca statele NATO din regiune si armata ucraineana au primit resurse militare suplimentare.

Președintele rus Vladimir Putin este "hotarat sa domine și sa controleze Ucraina" și a pornit la razboi pe baza unui set de ipoteze care l-au facut sa creada ca Rusia va avea un rezultat favorabil, a declarat marți directorul CIA, Bill Burns, citat de CNN, relateaza Mediafax.

Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, luni, ca tarile europene nu vor intra direct in conflictul din Ucraina, deoarece un razboi cu Rusia ar "ar fi un razboi mondial, cu o putere ce detine arma nucleara", informeaza lefigaro.fr.

Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni "cinismul moral si politic" al lui Vladimir Putin, care propune culoare umanitare locuitorilor din mai multe orase din Ucraina pentru "a-i duce in Rusia", informeaza AFP.

Presedintele rus Vladimir Putin a trimis pana in prezent in Ucraina aproape 100% din cei peste 150.000 de soldati pe care i-a mobilizat in afara tarii inainte de invazie, a declarat un inalt oficial american al Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat autoritatile ucrainene de esecul operatiunilor de evacuare a civililor din Mariupol si Volnovaha, informeaza L'Equipe.

Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat joi intentia de a-si continua "fara compromisuri" ofensiva impotriva "nationalistilor" in Ucraina, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului, informeaza AFP.

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca va decide luni daca Rusia va recunoaste independenta celor doua teritorii separatiste din estul Ucraina, o decizie care risca sa puna capat procesului de pace in acest conflict, informeaza AFP, potrivit Agerpres.