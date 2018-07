Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american de Stat negociaza cu guvernul de la Ankara un posibil acord pentru a vinde Turciei sisteme de rachete Patriot, ca alternativa pentru rachetele rusesti S-400 pe care Turcia a acceptat sa le cumpere, a declarat luni un oficial american la salonul aeronautic de la Farnborough, relateaza…

- Departamentul american de Stat negociaza cu guvernul de la Ankara un posibil acord pentru a vinde Turciei sisteme de rachete Patriot, ca alternativa pentru rachetele rusesti S-400 pe care Turcia a acceptat sa le cumpere, a declarat luni un oficial american la salonul aeronautic de la Farnborough, relateaza…

- Turcia a ordonat arestarea a 271 de militari in cadrul unei operatiuni ce ii vizeaza pe presupusii sustinatori ai clericului islamic Fetullah Gulen, aflat in SUA si despre care Ankara sustine ca a orchestrat o tentativa de puci in iulie 2016, au indicat vineri media de stat, citate de Reuters.Citește…

- Controversata vanzare de avioane de lupta stealth F-35 - "invizibile" - de catre SUA Turciei, dintre care primul tocmai a fost livrat, poate fi inca blocata, daca Ankara isi confirma dorinta de a cumpara un sistem de aparare antiaeriana rusesc, a declarat miercuri un inalt oficial american, citat…

- Muharrem Ince, principalul rival al presedintelui Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale si parlamentare desfasurate duminica in Turcia, a anuntat luni ca isi 'accepta' infrangerea si si-a exprimat speranta ca Erdogan va fi un presedinte al 'tuturor' turcilor, transmit AFP, Reuters si dpa,…

- Muharrem Ince, principalul rival al presedintelui Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale si parlamentare desfasurate duminica in Turcia, a anuntat luni ca isi 'accepta' infrangerea si si-a exprimat speranta ca Erdogan va fi un presedinte al 'tuturor' turcilor, transmit AFP,…

- Politia turca a arestat 150 de militari suspectati de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, relateaza vineri Reuters, scrie agerpres.ro. Agentia de presa turca Anadolu precizeaza ca cei arestati se numara printre cei…

- Consiliul securitatii nationale din Turcia a avizat prelungirea cu inca trei luni a starii de urgenta, introdusa in tara dupa tentativa esuata de puci din 2016, relateaza agentia Reuters. Anuntul a fost facut de catre Consiliul securitatii nationale. Decizia de prelungire a starii de urgenta…