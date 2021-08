Departamentul de Stat al SUA a refuzat luni sa spuna daca Washingtonul il recunoaste in continuare pe Ashraf Ghani drept presedinte al Afganistanului dupa ce acesta a parasit tara, duminica, in conditiile in care insurgentii talibani au dat jos guvernul afgan in numai cateva saptamani, informeaza Reuters.



"Aceasta este o problema asupra careia lucram impreuna cu membrii comunitatii internationale", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, intrebat pe cine recunoaste Washingtonul drept lider al Afganistanului.



Intr-o conferinta de presa, Price…