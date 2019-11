Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea boliviana Jeanine Anez s-a autodeclarat presedinte interimar, marti, in ciuda unui boicot al aliatilor fostului presedinte Evo Morales, care a lasat Camera Legislativa fara numarul minim de parlamentari cerut pentru nominalizare. Anez a declarat ca ea a devenit presedinte interimar…

- Presedintele Morales, care a demisionat duminica, le-a spus cetatenilor lui ca este trist din cauza ca trebuie sa plece din tara. "Frati si surori, plec in Mexic", a transmis pe Twitter fostul presedinte."Aceasta situatie m-a facut sa abandonez tara din motive politice (...) dar voi fi atent…

- Președintele demisionar al Boliviei, Evo Morales, s-a îmbarcat într-un avion catre Mexic, țara în care a primit azil politic, a informat ministrul mexican de Externe, Marcelo Ebrard, citat de Reuters, scrie Mediafax. „Evo Morales se afla acum într-un avion al Guvernului…

- Un grup de manifestanti din Santiago de Chile a ocupat, sambata, sediile a doua entitati nationale de presa - Bolivia TV si Radio Patria Nueva - si i-a obligat pe angajati, acuzati ca servesc intereselor Guvernului lui Evo Morales, sa le abandoneze, potrivit AFP.

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%. "Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…

- Seful de stat bolivian Evo Morales a denuntat greva generala declansata miercuri in tara sa la apelul opozitiei, comparand-o cu "o lovitura de stat", in primele lui declaratii publice dupa alegerile prezidentiale de duminica, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Un proces de lovitura de…

- Alegerile prezidențiale din Bolivia au fost pe muchie de cuțit luni, dupa ce o oprire brusca a dezvaluirii rezultatelor alegerilor a provocat confuzie și proteste, oponenții sugerând ca oficialii încercau sa îl ajute pe actualul președinte, Evo Morales, sa evite un al doilea tur de…