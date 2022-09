Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Cioaca, polițistul condamnat ca și-ar fi ucis soția, pe avocata Elodia Ghinescu, a ieșit din inchisoare, potrivit unor surse citate de Antena 3, care dezvaluie ca el beneficiaza de un alt regim fața de alte persoane deținute. Polițistul care a ucis-o pe Elodia Ghinescu este permisie pana…

- Procuratura Anticorupție, informeaza ca, pe parcursul zilei de ieri, 06 iulie 2022, a efectuat 17 percheziții in peste 8 locații din municipiul Chișinau, in cadrul unei cauze penale, pornite pe faptul abuzului in serviciu, savarșit din interes material (art.327 alin.(2) din Codul penal) de catre administratorul…

- Pedeapsa de cinci ani de inchsioare cu executare a ex-trezorierului PSD Mircea Draghici risca sa sporeasca semnificativ dupa ce anchetatorii DNA au trimis judecatorilor un dosar de acord de recunoaștere a vinovației in cazul acestuia in care au fost cercetate noi fapte de delapidare și de utilizare…

- Dosar penal și ordonanța de reținere pe numele unui barbat de 54 de ani, in Timiș. El a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat penal dupa ce a impușcat mortal un caine vagabond. Barbatul este deținator legal de arma.

- In cadrul acțiunii desfașurata azi-noapte, polițiștii mureșeni, au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, in valoare de 3.900 de lei, dintre care 1 pentru conducere sub influența alcoolului, 6 pentru neutilizarea centurii de siguranța și 4 pentru alte abateri. De asemenea, a fost intocmit dosar penal…

- Primul roman cu variola maimuței este un tanar de 26 de ani. Autoritațile au intocmit un dosar penal pe numele acestuia, asta pentru ca nu a vrut sa ofere informații despre contacții sai, informeaza Antena3.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…