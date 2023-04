Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Benedyczak a marcat un gol spectaculos in Parma – Modena 1-1. Colegul lui Dennis Man si Valentin Mihaila a inscris cu un voleu de efect. Meciul a fost LIVE exclusiv in AntenaPLAY. In varsta de 22 de ani, varful polonez al lui Parma a impresionat in Parma – Modena 1-1. Adrian Benedyczak, gol spectaculos…

- Chiar daca nu a mai jucat titular in ultimele trei meciuri la Parma, Dennis Man, 24 de ani, ramane un element important in lupta pentru promovarea in Serie A. Dennis Man și-a pierdut locul in primul unsprezece al Parmei, evoluand cel mult o repriza in ultimele trei etape din Serie B. Aceasta postura…

- Kyren Wilson – Shaun Murphy 7-10, in finala Tour Championship. Shaun Murphy a pus mana pe trofeul de la Tour Championship, LIVE in AntenaPLAY. Acesta a fost ultimul turneu inaintea Campionatului Mondial de la Sheffield. Shaun Murphy l-a invins pe Kyren Wilson pentru a 10-a oara in cele 14 meciuri directe.…

- Nicolae Stanciu a vorbit dupa Andorra – Romania 0-2. Mijlocașul „tricolorilor” a analizat victoria din primul meci al campaniei de calificare la EURO 2024. Nicolae Stanciu a fost mulțumit ca naționala și-a indeplinit scopul, dar a recunoscut ca meciul a fost inceput mai greu decat s-ar fi așteptat.…

- Palermo – Modena 5-2, meciul din etapa a 30-a din Serie B, a fost LIVE EXCLUSIV in AntenaPLAY, si in format LIVE TEXT pe AS.ro. Ionut Nedelcearu a fost titular intr-un ultim meci tare inainte de a ajunge la nationala Romaniei. Fundasul central de 26 de ani este pe lista preliminara a lui Edi Iordanescu.…

- Dennis Man (24 de ani) a facut iar un meci slab la Parma, notat cu 5 de presa italiana dupa remiza cu Sudtirol, scor 0-0. „Lipsit de acuratețe in fața porții. A ramas in umbra, rareori și-a depașit adversarul direct”. Extrema romana are 4 goluri și doua assisturi in 20 de apariții in actuala Serie B.…

- Sarah Dumitrescu, una dintre fiicele impresarului Anamaria Prodan, a dezvaluit ca atacurile lui Gigi Becali la adresa mamei sale. Colaborarea dintre Gigi Becali și Anamaria Prodan s-a rupt in ianuarie 2021, cu ocazia transferului mijlocașului Dennis Man la Parma. Dennis a rupt la acea vreme contractul…

- Ciprian Tatarușanu s-a aratat fericit dupa meciul Monza – Milan 0-1, din etapa a 23-a din Serie A. Campioana Italiei a caștigat la limita partida de sambata, grație golului marcat de brazilianul Junior Messias. Portarul roman a ieșit in evidența in debutul meciului, cand a avut doua intervenții sclipitoare…