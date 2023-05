Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Roșca, iubita lui Adi Cristea, a confirmat relația cu acesta, dupa ce o perioada au fost discreți cu aparițiile in public impreuna. Tanara a facut primele declarații despre povestea lor de dragoste și a recunoscut ca amandoi vor o familie.La finalul lunii aprilie, fostul fotbalist s-a afișat…

- Dupa ce, in urma cu doua zile s-a afișat alaturi de un alt barbat intr-un club din Capitala, vedeta confirma ca are un nou iubit. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Dinu Maxer a recunoscut ca este indragostita de Robert, dar nu vrea sa dezvaluie prea multe.

- Vestea ca Dinu și Deea Maxer au divorțat i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi artiști. Vedetele au fost impreuna timp de 18 ani, fiind casatoriți timp de 14. Cine este femeia alaturi de care a fost surprins fostul solist al trupei AXXA, la doar cateva saptamani de la anunțarea divorțului. Dinu…

- Fosta partenera a lui Adrian Cristea iși uimește fanii cu fiecare apariție publica. Indiferent daca e pe strada sau apare in mediul online, reușește de fiecare data sa atraga toate privirile. Denisa Nechifor, silueta perfecta la 39 de ani. Vedeta a dezvaluit toate secretele trupului sau sculptat. Denisa…

- Denisa Nechifor (39 de ani), fosta iubita a lui Adrian Cristea, a dezvaluit secretul formei fizice de invidiat. Denisa și Adrian Cristea au fost impreuna timp de 10 ani și au și o fetița, pe nume Rania. Ajunsa la 39 de ani, vedeta a dezvaluit ca nu mai bea suc accidulat de la17 ani și ca merge zilnic…

- Denisa Nichifor și Adrian Cristea au format un cuplu in urma cu mai mulți ani. Cei doi au impreuna o fetița, iar relația dintre ei este una foarte buna. Adrian Cristea a preferat sa stea departe de lumina reflectoarelor și sa iși țina viața personala departe de ochii curioșilor Denisa Nechifor a oferit…

- Adrian Cristea a preferat sa fie discret cu viața personala, iar fostul fotbalist a decis sa se retraga din lumina reflectoarelor. Denisa Nechifor a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars și a vorbit despre tatal copilului ei, dar și cu ce se ocupa in prezent.