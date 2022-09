Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Nechifor a facut dezvaluiri despre cum e in rolul de mama, acum ca fiica ei a implinit 14 ani și este la varsta adolescenței. Fosta partenera a lui Adrian Cristea a recunoscut ca nu-și scapa fata din ochi, pentru a se asigura ca nu da curs unor tentații specifice varstei.

- Roxana Ciuhulescu se bucura de o familie perfecta. Aceasta are doi copii, pe Ana, care a ajuns la varsta adolescenței, și pe micuțul Cezar, care in acest an a inceput gradinița. Insa, vedeta a participat doar la festivitatea fiului sau, caci fiica sa și-a dorit sa fie independenta și sa nu mearga alaturi…

- Liviu Varciu are o trei copii, dintre care o fata in varsta de 20 de ani, dintr-o casatorie anterioara. Celebrul tatic este tare mandru de cele trei minuni din viața sa, cu care iși petrece tot timpul. Recent, Carmina, fiica cea mare a artistului, a fost intrebata de urmaritorii de pe Instagram despre…

- Ozana Barabancea a povestit ca fiul ei a fost recent implicant intr-un accident de motocicleta. Soprana s-a speriat ingrozitor, iar Andrew, baiatul ei cel mare, a fost la un pas de moarte.Invitata la podcastul gazduit de Mirela Vaida, Ozana Barabancea a povestit un episod ingrozitor din viața ei. Recent,…

- Nu a grabit nicio etapa, s-a bucurat din plin de fiecare clipa alaturi de fiica sa, dar acum ca a incheiat alaptarea, Gina Pistol vrea sa iși recapete silueta dupa naștere. Cu sprijinul medicilor, vedeta a gasit o soluție care nu presupune nici mult timp și nici un efort considerabil. Este vorba despre…

- Zilele trecute, Marius Elisei o acuza pe Oana Roman ca a plecat și l-a lasat fara chei de la casa, iar acum vedeta a vrut sa demonstreze ce s-a intamplat, de fapt. Fiica lui Petre Roman a postat conversația cu partenerul ei. Marius Elisei a postat pe Facebook un mesaj in care se plange ca a ramas cu…

- Virgil Inațu este un tata cat se poate de Mandru. Jasmina, fiica lui, a implinit astazi 17 ani, iar cu aceasta ocazie prezentatorul TV i-a transmis acesteia un mesaj emoționant. Vedeta a publicat o fotografie in care apare alaturi de intreaga familie și a lasat emoțiile sa iși sa iși faca treaba pentru…

- Ce ii interzice Denisa Nechifor fiicei sale, la cei 14 ani ai sai. Rania, fiica Denisei Nechifor, a crescut, iar mama adolescentei i-a explicat ca regulile sunt foarte importante in viața. Ce reguli respecta Rania, fiica Denisei Nechifor și a fostului fotbalist, Adrian Cristea, dar și ce sfaturi le…