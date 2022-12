Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul petrecerii aniversare a Anamariei Prodan, pe langa invitații de seama și diverșii artiști care au intreținut amosfera, a fost și fiica cea mare a impresarei, Rebecca. Tanara este cea mai ”scumpa” la vedere din familie și se pare ca am aflat motivul. Chiar ea spune ca e „rușinoasa”, dar a reușit…

- Razvan Simion are toate motivele sa fie un tata mandru! In exclusivitate pentru Antena Stars, Ianca a marturisit ce meserie iși dorește. Tanara are planuri mari de viitor și nu vrea sa iși urmeze studiile in Romania, ci in strainatate.

- George, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este dispus sa faca testul ADN, asta pentru a afla daca Melisa este fiica lui. Tanara susține ca George Restivan ar fi știut ca are o fiica, insa a plecat in America.

- Andreea Raicu și mama sa au vorbit intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre copilarie, amintiri, suișuri și coborașuri, toate trecute impreuna. Ce dezvaluiri a facut cea care i-a dat viața despre copilaria fiicei sale.

- Vestea ca Nosfe s-a stins din viața intristat pe toata lumea, iar artiștii sunt cei care au mers sa-i aduca un ultim omagiu cantarețului. Trupul neinsuflețit se afla la capela, iar colegii de trupa, dar și alți cantareți au fost prezenți astazi. Maine va avea loc slujba de inmormantare. Iata care este…

- De mai bine de 12 ani de zile, Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu traiesc impreuna o frumoasa poveste de iubire. Vedeta, care are un copil cu soțul ei, pe Petra, a devenit mama și pentru ceilalți doi copii ai soțului ei dintr-o alta relație. Cu toate ca au o familie mare, vedeta se gandește ca ar putea…

- Dupa ce a fost evacuata, a apelat la ajutorul mai multor prieteni, insa niciunul nu a ajutat-o. Cine a fost, de fapt, cel care i-a dat bani Marianei Moculescu pentru a-și plati chiria. Vedeta recunoaște ca pana și ea a ramas masca. In exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a explicat cum au stat,…

- Oana Roman a decis impreuna cu Marius Elisei sa vanda casa in care locuiesc de cațiva ani. Vila se afla in Tunari și are patru dormitoare, doua sufragerii și doua bai. Fiica lui Petre Roman s-a hotarat sa se mute și sa vanda sau sa inchirieze vila din Tunari. Oana Roman a marturisit ca este prea mare…