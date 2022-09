Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a trecut printr-un scandal de zile mari, care a dus la desparțirea de Irina Tanase. Dar, zilele acestea, a mai aparut o lovitura dura in familia lui Liviu Dragnea. Fotoreporterii au reușit sa faca poze compromițatoare, in care nora politicianului a fost surprinsa in compania unui barbat…

- Anamaria Prodan a fost surprinsa recent in compania unui alt barbat, dupa ce a publicat pe contul personal de instagram o fotografie surprinzatoare. Aceasta se afla la restaurantul unui hotel renumit din Dubai, in compania unui prieten de origine araba, de profesie medic plastician.

- Monica și Ramona Gabor au revenit pe meleagurile romanești in urma cu mai multe zile și profita de fiecare clipa. Ei bine, dupa minivacanța in Marmaureș, cele doua surori au decis sa se relaxeze de aceasta data la un restaurant de lux din București, insa totul la un alt nivel. Iata cum le-au surprins…

- La nici un an de la divorț, și dupa cateva povești de iubire care s-au terminat la scurt timp dupa ce au inceput, Alexandra Stan iși cauta sufletul pereche și pare ca l-a și gasit. Artista a fost surprinsa in compania unui barbat misterios, car pare sa fie noul ei iubit.

- Shakira a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios. Presa catalana scrie ca diva a fost vazuta la o sesiune de surfing unde a fost toata numai un zambet. Cine o face din nou sa zambeasca pe celebra artista, dupa desparțirea de Pique.