Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Flick a starnit o curiozitate cat se poate de mare in randul fanilor, care-și pun marea intrebare: este sau nu insarcinata Denisa Hodișan? Miss Planet a dat primele declarații, dupa ce s-a casatorit cu omul de radio, in Creta.

- Vestea duminicii trecute a fost, cu siguranța, ca Flick sau domnul Rima de la un cunoscut post de radio din capitala, s-a insurat. Și nu oriunde, ci in Creta, și nu cu oricine, ci cu Denisa Hodișan in varsta de 27 de ani, fosta “Miss Planet”, in 2019. Tanara este originara din Oradea și are... Read…

- Flick și Denisa Hodișan traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste, iar in ultimul weekend din aceasta vara, cei doi s-au casatorit pe o plaja din Creta, Grecia. Evenimentul a fost unul restrans și discret, nici macar nașii nu au știut ce ce va intampla. „La inceput am crezut ca este o…

- Flick și Denisa Hodișan au luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand au anunțat ca s-au casatorit. Cei doi proaspeți insuraței au dat vestea in urma cu scurt timp, atunci cand au postat și mai multe poze și și-au facut niște superbe declarații de dragoste.

- Dani Oțil, practicant al sporturilor extreme, este pasionat in special de motociclete. Cu toate ca omul de televiziune prinde viteza pe motor, nu reușește sa prinda mingea. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe prezentator in timpul meciului de fotbal alaturi de prietenii sai.

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO ȘTIREA TA: Fantana arteziana de pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, din nou funcționala. Zeci de copilași s-au bucurat de racoare de la primele ore ale dimineții Fantana arteziana situata in centrul bulevardului Transilvaniei a fost astazi readusa la stadiul de funcționare…

- Viața de cuplu este frumoasa, dar nu intotdeauna. Chiar de la primele orele ale dimineții, Dorian Popa a fost victima iubitei sale. Focoasa bruneta, Babs, nu-l poate ”ierta” pe artist, chiar daca știe ca-i provoaca durere.

- Polițiștii clujeni au depistat, ieri dimineața, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.Conform IPJ Cluj, in jurul orei 05.15, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat un conducator auto de 26 de ani, din municipiul…