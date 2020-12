Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Hodișan și Flick traiesc o poveste de dragoste ca in povești, iar fanii se bucura de fiecare apariție a cuplului. La cateva luni de la cererea in casatorie, fosta Miss Planet a dezvaluit cum s-a petrecut marele moment și ce surpriza i-a pregatit omul de radio.

- Denisa Hodișan a fost mai transparenta ca niciodata și și-a deschis sufletul in fața fanilor. Aceștia au fost mișcați de cea mai recenta apariție a ei, atunci cand soția lui Flick a plans. Iata care a fost motivul din cauza caruia „Miss Planet” a izbucnit in lacrimi!

- Denisa Hodișan a marturisit pe rețelele de socializare ca este zilnic rasfațata de soțul ei. Miss Planet a dezvaluit cu ce cadouri romantice o surprinde Flick de fiecare data, dar a ținut sa le dea și cateva sfaturi baieților, dornici sa faca gesturi impresionante.

- Flick și Denisa Hodișan au decis in urma cu doar o saptamana sa-și uneasca destinele și in fața lui Dumnezeu. Ce cadou surpriza au primit cei doi din partea preotului care i-au cununat!

- Veste mare pentru Flick! Celebrul prezentator și poeziile sale au ajuns in manualele școlare. Totul a fost facut public de frumoasa sa soție, Denisa Hodișan, extrem de mandra de reușita partenerului sau.

- O mulțime de evenimente weekendul trecut, iar printre cei care și-au unit destinele in fața preotului a fost și Andrei Sebastian Filcea, cunoscut si sub numele de Flick Domnul Rima, care s-a casatorit cu partenera lui de viata, Denisa Hodisan, nominalizata „Miss Planet” in anul 2019. Flick a anuntat…

- Flick nu este doar un bun prezentator, ci și un soț perfect. Vedeta și-a surprins soția in cel mai romantic mod posibil, dis de dimineața. In fața unui asemenea gest, Denisa Hodișan s-a aratat de-a dreptul incantata și a impartașit totul cu fanii sai.

- Denisa Hodișan este cea mai romantica soție din lume, lucru dovedit de declarația de dragoste extrem de emoționanta adresata lui Flick. Cei doi amorezi iși traiesc casnicia la distanța, pentru o vreme.