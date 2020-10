Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Hodișan a devenit soția lui Flick, dar oare ce secrete ascunde frumoasa oradeanca? Doamna Rima are tatuat pe corp un simbol neobișnuit, a carui semnificație este una speciala. Ce legatura are Miss Univers cu celebrul cantareț Maluma și cu ce se aseamana tatuajele lor?

- Flick și Denisa Hodișan profita din plin de statutul de proaspeți casatoriți. Dupa ce au facut o nunta ca-n povești, alaturi de cei mai dragi oameni, cei doi și-au anunțat fanii ca au plecat in luna de miere. Iata ce destinație luxoasa au ales vedetele pentru a se relaxa!

- Veste mare pentru Flick! Celebrul prezentator și poeziile sale au ajuns in manualele școlare. Totul a fost facut public de frumoasa sa soție, Denisa Hodișan, extrem de mandra de reușita partenerului sau.

- Flick și Denisa Hodișan s-au casatorit și religios. Domnul Rima a postat primele imagini de la eveniment, dar și cateva versuri care sa se potriveasca ocaziei. Cei doi s-au casatorit civil in Grecia, in urma cu aproape doua luni.„Și ți-am promis la marea albastraCa o sa fiu al tau mereu.Și am dus ieri…

- Flick nu este doar un bun prezentator, ci și un soț perfect. Vedeta și-a surprins soția in cel mai romantic mod posibil, dis de dimineața. In fața unui asemenea gest, Denisa Hodișan s-a aratat de-a dreptul incantata și a impartașit totul cu fanii sai.

- Soția lui Flick a starnit o curiozitate cat se poate de mare in randul fanilor, care-și pun marea intrebare: este sau nu insarcinata Denisa Hodișan? Miss Planet a dat primele declarații, dupa ce s-a casatorit cu omul de radio, in Creta.

- Flick și Denisa Hodișan și-au spus "DA" intr-un cadru de poveste din Creta. Pe meleaguri grecești, Sebastian Andrei și Denisa au decis ca este momentul ca drumul vieții sa fie strabatut impreuna de-acum inainte. Cei care le vor fi "nași spirituali" sunt Daniel Buzdugan și soția acestuia