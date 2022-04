Stiri pe aceeasi tema

- In cateva luni, Denisa Filcea va fi la randul ei mama, dar azi este doar despre mama ei. Soția lui Flick i-a transmis o urare speciala celei care i-a dat viața, cu ocazia zilei de naștere. Iata cat de frumoasa este Gabriela Hodișan!

- Denisa Filcea va fi in curand mama și se pare ca perioada sarcinii o face sa realizeze ca a facut alegeri pe care le regreta. Soția lui Flick le-a marturisit urmaritorilor ei din mediul online ca nu este prea mandra de unul dintre look-urile pe care le-a adoptat in trecut.

- Denisa Filcea este frumoasa soție a lui Andrei Sebastian Filcea, cunoscut pe numele de Flick Domnul Rima. Cei doi traiesc o minunata poveste de dragoste și, de curand, au anunțat pe paginile de socializare ca vor fi parinți. Iata cu ce se ocupa Denisa Hodișan, actuala femeie Filcea!

- Fick și Denisa Filcea se pregatesc sa devina parinți. Cei doi au facut anunțul duminica, 3 aprilie 2022, prin intermediul unui videoclip in care apare burtica de graviduța a superbei brunete. Iata de ce au ținut sarcina ascunsa.

- Rihanna și-a lasat la vedere burtica de graviduța intr-o vesta scurta și un sutien minuscul. Artista a abordat o ținuta pe care foarte puține viitoare mamici ar avea curajul sa o poarte. Iata cum arata vedeta insarcinata cu primul sau copil.

- Denisa Filcea a sarit in ajutorul refugiaților ucraineni inca de cand au ajuns prima data pe meleagurile romanești, insa asta nu o oprește sa continue cu gesturile caritabile. Soția lui Flick a luat o decizie de ultim moment, astfel ca nu s-a sfiit sa impartașeasca totul cu marea ei comunitate de pe…

- Denisa Filcea traverseaza o perioada extrem de grea inca de ieri, de cand Rusia a inceput razboiul de cucerire in Ucraina. Soția lui Flick are o parte din familie chiar in țara atacata in aceste momente, astfel ca in orice moment se gandește daca sunt bine, dar și daca vor scapa cu viața din teroarea…

- Peste doar cateva luni, Laura Cosoi urmeaza sa devina din nou mama. Actrița a avut parte de o vacanța exotica alaturi de intreaga familie, iar vedeta a impartașit o imagine de senzație cu burtica de gravida la vedere.