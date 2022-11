Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Denisa Dragomir, legitimata la CSM Pitești, a obținut medalia de aur la cea mai dificila cursa din cadrul competiției din Thailanda, cea de 38 de kilometri. Dintre cei 100 de participanți, Denisa a dominat cursa de la inceput pana la final, obținand astfel primul titlu mondial la aceasta categorie.…

- Pilotul olandez Red Bull Max Verstappen a ocupat primul loc la Marele Premiu al Japoniei și a ciștigat runda a 18-a a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2022 inainte de termen. Cursa a avut loc ieri, 9 octombrie. Al doilea a fost pilotul echipei Ferrari Charles Leclerc. Pe locul trei se afla mexicanul…

- Sergio Perez (Red Bull Racing) a castigat, duminica, Marele Premiu din Singapore, a 17-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un filmuleț din 2019 a starnit rumoare in paddock-ul din MotoGP, cerandu-se masuri dure. Cu ocazia Marelui Premiu din Thailanda, pe Twitter a aparut un video, din 2019, care i-a scandalizat pe fani și piloți. Filmuleț revoltator din Moto 3 This is the only thing being talked about in the paddock tonight:…

- Doi francezi la volanul unor masini Ford, Sebastien Loeb, de noua ori campion mondial, si tanarul Pierre-Louis Loubet, care ar putea sa-i fie fiu, sunt, in aceasta ordine, pe primele doua locuri vineri seara la Atena la finalul primei zile din Raliul Acropole, etapa a zecea a Campionatului Mondial de…

- Rebecca Diaconescu (16 ani) și Aissia Prisecariu (14 ani) vor inota azi in seriile probei de 50m spate ale Campionatului Mondial de juniori de la Lima (Peru). Rebecca Diaconescu și Aissia Prisecariu vor intra in bazin la ora 17:38 (ora Romaniei). Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe platforma…

- UPDATE – “Marti, 09.08.2022, dupa finalizarea procesului de reevaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000.…