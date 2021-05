Denia Prohodului Domnului la Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va aduce si in acest an Lumina Sfanta de pe mare si apoi va merge in procesiune catre Catedrala Arhiepiscopala. El estimeaza ca, acolo, 20.000 de persoane vor putea asista la manifestarile religioase. IPS Teodosie a afirmat miercuri, in cadrul unei conferinte…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, a afirmat, miercuri, ca are alergii si nu se vaccineaza impotriva COVID-19, sustinand ca nu ar avea de ce sa faca acest lucru deoarece nu se imbolnaveste. El considera ca preotii nu sunt medici ca sa recomande vaccinul si ca acest lucru ar…

- Astazi, incepand cu ora 08.00, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, impreuna cu clerul si credinciosii, va inconjura Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta si va merge in altarul de vara, unde va fi savarsita Sfanta Liturghie. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a vorbit despre irganizarea slujbei de Inviere din acest an. De data aceasta bisericile nu se vor mai inchide.Nu putem sa fim absurzi. Oamenii respecta de frica, nu din intelegere.Biserica are autonomie.Voi tine slujba la miezul noptii. Nu vom mai repeta greselile…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, spune ca autoritatile nu vor inchide bisericile din Constanta din cauza epidemiei de Covid-19. „Nu se vor inchide la noi, sa luptam impreuna si sa ne marturisim credinta”, este mesajul lui Teodosie.

- La 28 februarie Biserica Ortodoxa Romana ii cinsteste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, astazi, de la ora 08.15, va savarsi Sfanta Liturghie la manastirea "Sf. Ioan Casian", din apropierea localitatii Targusor, judetul Constanta,…

- Slujba va fi oficiata, la ora 11.00, in Catedrala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel", din Silistra Bulgaria .IPS Teodosie a raspuns invitatiei IPS Iacob, mitropolit de Durostorum, si va lua parte la parastasul de sase luni de la plecarea la Domnul a mitropolitului Ambrozie. Slujba va fi oficiata la ora…

- Luni, 2 februarie, Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Mucenic Trifon, ocrotitorul campurilor si al livezilor. De la ora 6.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de sfintire mica a apei Aghiasma Mica , urmata de Rugaciunile Sfantului Trifon si de Sfanta Liturghie. Luni, 2…