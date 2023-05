Demontarea unui mit! Cauzele scumpirii energiei nu provin de afară ci din interior Analistul Dumitru Chisalița susține ca energia electrica și gazele naturale de la noi s-au scumpit mai mult decat in restul statelor europene iar cauzele sunt in principal interne. Plasarea Romaniei in topul creșterii prețului la nivel european, conform datelor Eurostat, demonteaza ideea mult vehiculata, cum ca prețurile au crescut peste tot și se datoreaza conjuncturii internaționale. Faptul ca in Romania aceste prețuri au crescut cu mult peste media europeana, arata ca intr-o țara ca Romania unde peste 90% din energia electrica și gaze sunt produse la nivel național, cauzele principale au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

