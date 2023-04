Demonstrativ legendar la Sports Festival! All Stars Romania vs. Galatasaray Legends, pe Cluj Arena  

Stiri pe aceeasi tema

- Generații legendare in duel, la Sports Festival 2023! Galatasaray Legends vin la Cluj pentru o infruntare cu cei mai buni jucatori de fotbal ai Naționalei Romaniei (1995-2023). Meciul demonstrativ se va juca vineri, 2 iunie, pe Cluj Arena, in ce-a de-a doua zi a celui mai mare festival dedicat sportului…

- Clubul Universitatea Cluj a anunțat faptul ca s-au pus in vanzare biletele pentru duelul din semifinalele Cupei Romaniei, dintre Universitatea Cluj și UTA Arad. Meciul este programat joia viitoare, de la ora 19:00 și se va disputa pe Cluj Arena. Va fi primul meci care se va disputa pe noul gazon de…

- Farul Constanța a fost invinsa de FCSB, scor 2-1, in etapa a patra din play-off-ul SuperLigii. La finalul partidei de pe Arena Naționala, Gheorghe Hagi s-a declarat nemulțumit de prestația echipei sale.

- Clubul AHC Potaissa Turda a anunțat ca s-au pus in vanzare biletele pentru partida cu CSM București, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Turdenii vor evolua joi, de la ora 17:30, contra celor de la CSM București, pentru un loc in Final Four-ul competiției. Potaissa a jucat un singur tur in…

- Universitatea Cluj a invins-o pe FC Arges cu scorul de 2-0 (1-0), luni seara, pe Cluj Arena, intr-un meci din prima etapa a fazei play-out a Superligii de fotbal. ”U” s-a impus prin doua goluri marcate in prelungirile celor doua reprize, de Martin Remacle (45+1), respectiv Dragos Tescan (90+5). Meciul…