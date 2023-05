Demonstranți pro-ruși au vandalizat sediul Comisiei Europene din Bulgaria Sediul Comisiei Europene din Sofia, capitala Bulgariei, a fost vandalizat cu vopsea roșie, anunța presa din Bulgaria. Incidentul s-a produs in ziua de duminica, 22 mai 2023, in contextul unei manifestații care s-a numit „Marșul pentru pace și neutralitate”. In Sofia, demonstranții au pornit de la Palatul Culturii, au traversat cateva bulevarde și au ajuns la sediile Președinției și Adunarii Naționale. Acțiuni de protest similare, dar mai reduse numeric, s-au desfașurat in alte 39 de localitați ale Bulgariei. Unii participanți la mitingul de la Sofia s-au abatut de la traseul anunțat, ajungand… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

