- Instanța a suspendat provizoriu demolarea bisericuței „Izvorul Tamaduirii" de la Macul Roșu, susține Arhiepiscopia Tomisului.Arhiepiscopia Tomisului a depus la Judecatoria Constanța o cerere de suspendare provizorie a executarii silite in cazul bisericuței „Izvorul Tamaduirii" din zona Macul Roșu.…

- O noua suspendare a demolarii Bisericii Izvorul Tamaduirii din Constanta Instanta a decis suspendarea provizorie a executarii silite in ceea ce priveste demolarea bisericii de la Macul Rosu.Instanta a suspendat provizoriu demolarea bisericutei ldquo;Izvorul Tamaduirii" de la Macul Rosu.Ieri, 13 iulie…

- In urma cu mai mulți ani, la Constanța a fost ctitorita biserica Parohia ”Izvorul Tamaduirii”, care a fost construita intr-un spațiu destul de larg, considerat exagerat drept trotuar, la cererea credincioșilor unui cartier. Pentru ca nu s-au conformat dispozițiilor legale in materie de urbanism, Primaria…

- Sentința definitiva in cazul Bisericii "Izvorul Tamaduirii" din Constanța, cunoscuta și ca "biserica de pe trotuar". Prin decizia judecatorilor de joi, lacașul religios construit fara autorizație poate fi demolat in orice moment, anunța Replicaonline.ro.

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un barbat de 35 de ani, din comuna Podari, condamnat la un an si doua luni de inchisoare pentru violenta in familie. Politistii au stabilit ca, in seara zilei de 26 septembrie 2022, barbatul i-a aplicat mai multe lovituri fiice sale de 4 ani. Hotararea…

- Amintim ca in februarie, judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis suspendarea executarii provizorii a sentintei pronuntate de Judecatoria Constanta Pe 16 iunie 2022, magistratii de la Judecatoria Constanta au decis suspendarea provizorie a executarii silite ce ducea la demolarea Bisericii "Izvorul…

- Curtea de Apel București urmeaza sa decida vineri daca suspenda decizia ASF de revocare a licenței de funcționare a Euroins Romania. Euroins Insurance Group (EIG) a cerut in instanța suspendarea si anulare a deciziei Autoritatii de Supraveghere din 17 martie 2023 de revocare a licentei de functionare…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au acordat un nou termen al 73 lea in dosarul privind falimentul Asociatiei Clubul Sportiv Fotbal Club Excelenta fosta Club Sportiv Fotbal Club Farul Constanta Cauza a fost amanata pentru data de 17 iulie 2023, pentru continuarea procedurii.Amintim ca in octombrie…