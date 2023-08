Democratizarea expresiei artistice: deblocarea puterii transferului de stil de imagine AI

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, redacția SpyNews.ro va propune un test de iluzie optica! Potrivit statisticilor, doar 2% dintre persoanele cu IQ ridicat pot gasi iepurele din imagine in doar 5 secunde. Aceasta iluzie optica iți va dezvalui nivelul IQ-ului vizual.

- Misterul persista, la aproape doua zile dupa ce șeful gruparii de mercenari "Wagner", Evgheni Prigojin, a oprit marșul spre Moscova, unde voia sa deja jos conducerea Ministerului rus al Apararii.

- Geme statul roman de ”mari barbați politici” care și-ar vinde un rinichi sau chiar sufletul, nu doar țara, pentru iluzia Puterii data de catre o vremelnica funcție de conducere. Una din care vor fi ”scuipați ca o masea stricata” de indata ce se trece la ”next level” al eternului joc de-a ”alba-neagra”…

- Tu recunoști fetița din imagine? Știm ca iți este destul de greu sa iți dai seama cine este micuța din fotografie, deoarece pe atunci era destul de mica. Chiar ea a fost cea care a postat aceasta poza din copilarie pe rețelele personale de socializare. Iți dam doar doua indicii: este o artista apreciata…

- ArtEast Gallery va invita joi, 15 iunie, de la ora 18:00 la vernisajul expozitiei NEVOI MONUMENTALE, semnata de Radu Carnariu si curatoriata de Dana Lungu. Expozitia va putea fi vizitata in perioada 15 iunie-31 august 2023 la spatiul ArtEast Gallery din Strada Pacurari nr. 108, Iasi. In expozitia…

- Un clip cu un tatuaj distribuit pe platforma de divertisment TikTok i-a imparțit pe internauți in doua tabere! Afla din randurile de mai jos cat l-a putut costa pe barbat tatuajul considerat de unii arta abstracta!

- Actorul in varsta de 44 de ani, a fost vazut ultima data la inceputul acestui an, respectiv in luna ianuarie, relateaza Ziare.com.Potrivit declarației mamei sale, cand a vorbit ultima oara cu el i-a spus ca va merge la un interviu pentru un job nou. De asemenea, acesta ar fi menționat ca statea acasa…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…