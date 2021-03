Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump va încerca sa revina în lumina reflectoarelor pe scena politica americana într-un discurs la o întâlnire importanta a conservatorilor, a declarat o sursa familiarizata cu planurile liderului republican, transmite duminica Reuters, preluata…

- Numeroși foști oficiali republicani poarta discuții pentru a fonda un partid politic care sa se distanțeze de susținatorii fostului președinte Donald Trump, relateaza The Hill.Peste 120 de persoane au participat la un apel video cu privire la acest subiect vinerea trecuta, printre aceștia numarându-se…

- Donald Trump devine primul președinte din istoria SUA care este pus sub acuzare de doua ori in timpul mandatului. Camera Reprezentanților a decis, miercuri, pentru a doua oara, declanșarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare) impotriva președintelui in exercițiu Donald Trump. El este acuzat…

- Presedintele american, Donald Trump, a fost pus sub acuzare miercuri in Camera Reprezentantilor, al doilea „impeachment” istoric cu o saptamana inainte de sfarsitul mandatului sau care se incheie in confuzie si intr-un climat de tensiune extrema. Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, s-a pronuntat…

- Donald Trump este acuzat de „incitare la insurecție” pentru rolul pe care l-a avut in asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, cand o mulțime violenta a patruns in sediul Congresului american, care se pregatea sa valideze victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie 2020.

- La protestele din fața Capitol Hill, un participant a fost surprins de camerele NBC News fluturand steagul Revoluției Romane din 1989. Congresul american ar trebui sa confirme rezultatul alegerilor miercuri, iar Joe Biden sa fie inaugurat ca presedinte pe 20 ianuarie. Doar ca evenimentele au degenerat…

- Senatorul republican Mitt Romney a afirmat miercuri seara ca atacul împotriva Capitoliului a fost o "insurectie" si a pledat pe lânga colegii sai republicani sa îsi abandoneze obiectiile contra voturilor colegiului electoral si sa îi informeze pe alegatorii lor despre…

