- Democratii isi vor pastra majoritatea restransa in Senat in urmatorii doi ani, conform proiectiilor CNN, dupa victoria din Nevada. Democratii au acum 50 de locuri in Senat fata de 49 de locuri ale republicanilor, noteaza news.ro. Președintele american Joe Biden spus ca asteapta cu nerabdare urmatorii…

- Odata cu victoria senatorului de Arizona Mark Kelly vineri seara, democrații sunt la doar un loc distanța de a pastra controlul asupra Senatului SUA, in timp ce toate privirile se indreapta catre Nevada, unde victoria pare sa fie de partea democraților. Victoria lui Kelly, care a fost ales in 2020 pentru…

- Democratul John Fetterman a caștigat cursa pentru Senat in statul Pennsylvania, confirma Associated Press. Partidul lui Joe Biden obține astfel inca un loc in camera superioara a Congresului, intr-un stat-cheie, ceea ce ii crește șansele sa dețina controlul asupra Senatului