- Presedintele american Joe Biden le-a cerut conaționalilor sai, dupa achitarea lui Donald Trump de catre Senat in procesul in care era acuzat de instigare la insurectie in dosarul asaltului de la Capitoliu din 6 ianuarie, sa apere democratia. „Acest capitol trist din istoria noastra ne-a amintit ca democrația…

- Liderul senatorilor republicani Mitch McConnell l-a acuzat sambata pe Donald Trump ca este "responsabil" de asaltul criminal asupra Capitoliului, la putin timp dupa ce a votat pentru achitarea sa in cadrul procesului istoric de impeachment din Senat, relateaza AFP si Reuters. …

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…

- Cu o zi inaintea inceperii procesului de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat asaltul asupra Capitoliului de luna trecuta, avocatii sai au negat luni ca miliardarul republican a incurajat violenta si au pus la indoiala constitutionalitatea procedurii acum ca acesta…

- Seful majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a acuzat marti pe presedintele aflat la final de mandat Donald Trump ca a provocat prin minciunile sale asaltul din 6 ianuarie asupra Capitoliului din Washington, relateaza Reuters. "Multimea a fost alimentata cu minciuni.…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…