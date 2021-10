Demiteri după tragedia de la Constanța Doua demiteri sunt anunțate de premierul Florin Cițu dupa incendiul din Constanța. Prim-ministrul l-a demis pe președintele Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) și i-a cerut primarului din Constanța sa il demita pe managerul Spitalului de Boli Infecțioase. Cițu a vorbit din nou despre nemulțumirile pe care le are pentru ca nu a fost pregatit bine valul 4 al pandemiei, iar dupa incendiul de vineri rezulta ca nici secțiile ATI nu au fost pregatite pentru valul 4. „Am luat astazi doua decizii. L-am sunat pe domnul primar al Constanței, Vergil Chițac, și i-am cerut… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

